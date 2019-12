Arbúcies aprova el projecte d'ampliació del Museu Etnològic

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat, a través d'un decret d'alcaldia, el projecte d'ampliació del Museu Etnològic del Montseny, ubicat al municipi i que té per objectiu fer difusió sobre el patrimoni del Montseny. L'alcalde del poble, Pere Garriga (Entesa), va explicar en declaracions a Diari de Girona que l'ampliació respon a les necessitats de remodelar i ampliar les sales d'exposicions actuals, així com fer una incisió en l'efecte dels inputs i com aquests es reflecteixen en el Montseny. El projecte està finançat per l'Ajuntament, que hi posa uns 110.000 euros; la Diputació, que en posa 120.000 més, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDR), que cofinança els treballs amb 240.000 euros més, segons fonts de l'Ajuntament.



D'altra banda, el batlle va recordar que la previsió és «que l'obra estigui finalitzada el 30 d'octubre de 2021». A més a més, segons Garriga, el fet que s'aprovi per decret d'alcaldia ha estat un requisit tècnic de la Diputació: «Des de la Diputació ens van demanar que ho aprovéssim per decret d'alcaldia, però de la licitació de l'obra se n'encarreguen ells. Des de l'Ajuntament no en fem res», va explicar.

El projecte ha estat redactat per l'arquitecte municipal d'Arbúcies, i ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Ara queda a exposició pública durant 30 dies en els quals qui ho desitgi podrà presentar al·legacions.