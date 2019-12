Lloret acull una festa per commemorar el Dia Mundial de la Discapacitat

Amb motiu del Dia Mundial de la Discapacitat, l'Ajuntament de Lloret, amb la col·laboració de la Fundació Climent Guitart i l'associació de Comerciants del municipi, va celebrar dissabte una festa per sensibilitzar i donar visibilitat al col·lectiu de persones que tenen una discapacitat. La jornada, que va comptar amb tot tipus d'activitats, com ara jocs infantils, zumba o tallers de manualitats, també va recaptar diners per a La Marató de Tv3, que aquest any vol destinar els fons recaptats a la investigació de malalties minoritàries. Entitats i col·lectius que treballen amb persones discapacitades com Aspronis, Pas a Pas, Mifas i Punt d'Equilibri també van participar en l'esdeveniment. Segons va avançar Nova Ràdio Lloret, la festa «Som Capaços» va acabar amb un discurs molt especial, redactat per la lloretenca Cristina Marquès, impulsora de la iniciativa.