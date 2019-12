Santa Coloma de Farners renovarà el caporal de la Policia Local per jubilació

La Policia Local de Santa Coloma de Farners tindrà un nou caporal. El màxim responsable del cos municipal deixa el càrrec per jubilació. Segons va confirmar l'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, el seu successor serà nomenat per promoció interna. El Butlletí Oficial de la Província (BOP) recollia ahir els fets amb l'anunci de la convocatòria pública per trobar el futur cap.

Les bases de la convocatòria especifiquen que els agents que vulguin ocupar la plaça han de tenir almenys dos anys d'antiguitat a Santa Coloma i estar en servei en actiu, entre d'altres. Els aspirants admesos es donaran a conèixer un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i aleshores un tribunal evaluador format per diversos vocals, l'actual cap que es jubila i un cap de la policia local d'un altre municipi escolliran qui són els seleccionats per ocupar el càrrec en funció de la puntuació i els mèrits tant acadèmics com professionals que acreditin els candidats. A banda d'això, també hauran de superar un exercici teòric, un de pràctic, una prova psicotècnica, una prova mèdica i una entrevista personal. Els qui superin totes aquestes fases eliminatòries també hauran de fer un curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i realitzar sis mesos de pràctiques que també han d'aprovar. Finalitzats tots aquests requisits, es nomenarà el nou caporal.