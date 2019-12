Dos gossos deslligats n'ataquen un altre i el maten a Santa Coloma de Farners

Barrera va explicar que «no és la primera vegada que li han cridat l'atenció a la propietària d'aquests dos animals per causes similars» i alerta que «aquest atac també el podria haver patit una persona». La propietària ha denunciat els fets a l'Ajuntament de Santa Coloma i es mostra indignada perquè, a banda de la sanció administrativa, la seva única sortida és anar per la via judicial: «M'han explicat que els gossos estaran en quarantena per diagnosticar si tenen alguna malaltia però, si no tenen res, els tornaran a la propietària, que com a molt pagarà una multa per portar els gossos deslligats o sense morrió, i això tornarà a passar i si ataquen a un animal, poden atacar a una persona», alerta Barrera, que protesta per la «laxitud» de l'Ajuntament a l'hora de sancionar aquests comportaments i vol que treguin els animals a la propietària.