Cremen radars instal·lats en carreteres de Santa Coloma i Riudarenes

Un grup independentista autoanomenat l'Estaca ha cremat radars aquesta matinada instal·lats a Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Així ho ha reivindicat a través del seu grup de Telegram on assegura que aquesta matinada "una llevantada ha passat per Catalunya" i que han incendiat els cinemòmetres amb la "voluntat de derogar els límits recaptatoris de velocitat". Afegeixen que "reivindiquen el dret a conduir responsablement" i lamenten "l'ús abusiu de mesures repressores amb finalitat recaptatòria"

L'acció s'ha realitzat en diferents punts de Catalunya i a les comarques de Girona, concretament, a la C-63 al seu pas per Riudarenes i a l'Eix Transversal, a Santa Coloma de Farners.

Els han cremat un grup d'encaputxats i hi han col·locat uns adhesius on posa "Via fora. Condueix amb responsabilitat".

Aquest grup independentista diu que té representació també a València i a la Catalunya nord.

L'objectiu final d'aquesta acció reivindicativa, afirmen en el comunicat de Telegram, passa per "aconseguir l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la pressió política, judicial i policíaca com a pas imprescindible per a negociar la independència de Catalunya"

L'organització també anuncia més accions coordinades i mobilitzacions a Catalunya en els pròxims dies.