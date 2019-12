La plataforma No a la Mat-Selva aixeca una acta notarial per les obres fetes a l'estiu

La plataforma selvatana No a la MAT-Selva va comunicar ahir a través de les xarxes socials que ha aixecat una acta notarial per les obres fetes per part de Red Eléctrica en diverses finques a finals d'estiu. Segons va explicar el portaveu de l'entitat ahir en declaracions a Diari de Girona, Ernest Morell, des de la plataforma creuen que els treballs «pretenien avançar amb el ramal de la MAT». Segons Morell, l'entitat ha volgut «deixar constància dels fets amb l'acta notarial perquè estem estudiant la via judicial i el recorregut que pot tenir la via legal». D'altra banda, l'activista va subratllar que «molts ajuntaments» de la comarca s'han unit en la crida feta per la plataforma per rebutjar qualsevol mena d'actuació per part de l'empresa energètica en relació a la MAT: «De moment, tenim el suport de Santa Coloma, Riudarenes, Sils, Vilobí, Sant Hilari, Breda, Tossa de Mar o Massanes», va dir.