Recerca d'un jove suposadament desaparegut de matinada a Sils

Els efectius d'emergències busquen un jove que suposadament ha desaparegut de matinada a Sils.

Se'l busca per terra, aigua i aire.

Un amic ha alertat el 112 que el seu company en tornar d'una festa l'havia alertat que tenia problemes per passar a tocar de la séquia, que hi ha a tocar dels Estanys de Sils. Des de llavors hi ha intentat contactar i no se'n sap res més.

A la recerca que està centrada per la zona del Estanys de Sils hi ha desplegats per terra, aigua i aire els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sils.

El que se sap fins ara, és que es tracta d'un noi d'entre 20 i 25 anys que anava en cotxe per aquesta zona. De moment no se l'ha localitzat ni a ell ni al vehicle.