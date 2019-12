Troben el vehicle del jove desaparegut al fons de la séquia de Sils

El dispositiu de recerca del jove de Lloret desaparegut ha localitzat un vehicle al fons de la séquia de Sils i es tractaria el del noi de 20 anys. Amb la baixada del nivell de la séquia ha aparegut el tot terreny.

Està previst que al llarg del matí es retiri de l'aigua amb una grua i es pugui certificar si hi ha el jove a l'interior. La troballa s'ha realitzat a primera hora del matí.

El dispositiu format pels efectius d'emergències es va activar la matinada d'ahir després que un company del jove alertés que el noi de Lloret li havia dit que tenia problemes per avnaçar amb del vehicle a la zona propera a la séquia. Des de llavors no se'n va saber res més i se l'ha buscat per terra, aigua i aire. Aquest matí la recerca s'ha activat amb set dotacions dels especialistes en rescats dels Grae dels Bombers, la unitat subaquàtica del cos, els Mossos d'Esquadra, Policia local, Adf, voluntaris, SEM, entre altres.

En aquest vídeo es pot veure com van treballar ahir els efectius d'emergència tan bon punt van conèixer la desaparició del jove a la zona.