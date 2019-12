Reprenen la busca d'un jove de Lloret desaparegut a prop de la desbordada séquia de Sils

Els efectius d'emergències han reprès avui la recerca d'un jove lloretenc de 20 anys que va desaparèixer la matinada d'ahir per la zona de la séquia de Sils. La boira que hi ha a la zona ha impedit que s'aixequi l'helicòpter que havia de participar en la búsqueda.

Segons van confirmar ahir fonts de l'Ajuntament a Diari de Girona, el jove s'estava allotjant amb un grup d'amics en una masia particular propera a la séquia anomenada Can Bisbal. Fonts de Bombers van explicar que pels volts de les tres de la matinada, el jove suposadament es volia dirigir cap a una discoteca ubicada als afores de Sils i hauria agafat una carretera que voreja la zona dels estanys –que a causa de les pluges dels darrers dies es troben anegades– per arribar-hi. Aleshores, per causes que es desconeixen hauria perdut el control del vehicle.

Els Bombers van rebre l'avís de la desaparició pels volts de les quatre. Qui va trucar-los va ser un amic del desaparegut que estava parlant amb ell per telèfon i en va perdre el contacte mentre l'altre li relatava que la zona estava inundada i que era difícil la circulació. A primera hora del matí el cos de Bombers va efectuar un gran desplegament amb sis dotacions de vehicles terrestres, equips del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) de Muntanya, els GRAE subaquàtics i un helicòpter. A tots ells posteriorment se'ls van sumar efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra, Policia Local així com voluntaris de l'ADF, autoritats municipals, familiars i amics del desaparegut.

A la tarda es va ampliar la recerca amb dues llanxes amb detectors de metalls per trobar el tot terreny de marca sud-coreana amb el qual viatjava el jove. Segons va recollir ACN, el sotsinspector de Bombers, Jordi Mas, va explicar que a causa de les inundacions les acumulacions d'aigua a la séquia tenen una profunditat d'uns quatre metres: «Això dificulta molt perquè les llanxes, a part de tenir el detector, han d'usar altres estris per detectar la presència del cotxe en el fons de la séquia». Segons els Bombers al llarg del dia no van trobar cap indici del desaparegut o del vehicle. En el mateix dispositiu es va oferir un servei de suport psicològic als familiars del jove.

Recerca suspesa

Pels volts de les sis de la tarda els serveis d'emergències van suspendre la cerca per manca de visibilitat i van informar que es reprendria avui a primera hora. Tot i la falta d'indicis, els Bombers van explicar que esperen que amb el pas de les hores el nivell de l'aigua de la séquia baixi i això faciliti la feina. Durant el dispositiu, que es va allargar tot el dia fins que es va fer de nit, es van rastrejar la séquia i les pistes forestals dels voltants. La recerca es va centrar en un radi total de tres quilòmetres que inclou la séquia de Sils que va des de la pedrera de Mas-Sabé fins a la riera de Santa Coloma, que és on desemboca.