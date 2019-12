L'Associació de botiguers de Blanes Centre recapta 1.400 euros per a La Marató

L'Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) ha recaptat 1.400 euros per a La Marató. L'activitat solidària, organitzada anualment per TV3, enguany recapta fons per a la investigació de malalties minoritàries. Segons va explicar l'Ajuntament, l'associació de botiguers blanenca ha organitzat diverses activitats per aconseguir diners. Entre d'altres, diumenge va celebrar una quina solidària al cèntric Passeig de Mar, que va aconseguir reunir un total de 1.403 euros.

D'altra banda, l'entitat ha organitzat dues activitats més per ampliar la recaptació. La primera es durà a terme aquest vespre. Sota el lema «Nit de Llum», les botigues associades a l'agrupació distribuiran 10.000 espelmes que resseguiran un dibuix fet per l'artista blanenc Quim Serrano. L'activitat començarà a les cinc de la tarda al carrer del Raval i s'allargarà fins a les nou del vespre.

Finalment, el diumenge 15 de desembre, coincidint amb el dia en què tindrà lloc el programa de TV3 i Catalunya Ràdio, l'associació ha preparat un darrer acte per continuar recollint fons.