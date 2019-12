Sant Julià de Llor i els fanalets de la celebració de la Puríssima

Els habitants de Sant Julià de Llor mantenen la tradició d'encendre fanalets per celebrar el dia de la Immaculada Concepció. Segons explica l'Ajuntament, des de fa anys és tradició que el 7 de desembre, quan es fa fosc, s'encenguin els anomenats «fanalets de la Puríssima», que els veïns i les veïnes col·loquen a les finestres i els balcons de les cases. Enguany, l'Associació Noves Fronteres ha distribuït fanalets en diversos establiments del poble que els veïns poden adquirir i que serveixen a l'ens per recaptar diners. La tradició data de 1900, quan la família Bonmatí decideix posar la primera pedra per construir l'església dedicada a la Immaculada Concepció i es va recuperar l'any 1999.