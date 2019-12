Santa Coloma organitza una xerrada per valorar els primers 100 dies del nou govern

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va celebrar dijous al vespre un col·loqui amb els habitants del poble per valorar els 100 primers dies del nou govern. L'objectiu de la trobada era que cada regidoria expliqués als ciutadans el balanç dels primers dies de govern, així com els temes que hi ha sobre la taula, els reptes de futur i els assumptes pendents.

Durant la trobada, que es va celebrar a l'auditori municipal, el públic va tenir l'oportunitat de qüestionar als seus governants sobre la situació del ramal de la MAT, la incorporació del sistema de recollida d'escombraries porta a porta, el cabal de la riera i l'ús que se'n fa d'aquesta aigua, o la incorporació de la tecnologia per impulsar sistemes de participació ciutadana. Finalment, el públic va subratllar que caldria fer aquest tipus de xerrades «més sovint».