L'Ajuntament de Sils investiga una festa «rave» il·legal en un espai protegit

L'Ajuntament de Sils investigarà una presumpta festa «il·legal» que es va celebrar ahir al matí en els entorns boscosos d'una coneguda discoteca del municipi, Ultraclub Millenium, en un espai natural proper a la riera de Vallcanera. Un veí del poble, M. N., que resideix en un carrer proper al lloc dels fets, va explicar en declaracions a Diari de Girona que un grup de joves estava fent «merder» des de primera hora del matí: «Se'ls ha començat a sentir pels volts de les nou del matí. Ho estaven deixant tot ple de merda i és un entorn natural de màxima protecció on només poden accedir-hi els vehicles autoritzats», va explicar en al·lusió a l'espai, un bosc que hi ha davant de la riera.

Segons el veí, aquesta situació es repeteix cada vegada que hi ha un determinat tipus de festa a la discoteca, que atrau un perfil de gent jove que «vol que la festa continuï un cop tanca el local». «És indecent, hi ha dies que les festes aquestes de fora s'allarguen fins a les cinc de la tarda on veus gent bebent i prenent de tot. A més a més deixen tot l'entorn brut i no es preocupen per netejar res», conclou el veí. El responsable de la discoteca Millenium, Carles Blanquera, va assegurar que «normalment» fan previsió dels dies que aquestes situacions es poden produir i per aquest motiu té un equip de vigilants que s'encarrega de controlar que no hi hagi aglomeracions a l'aparcament o al voltant: «Tenim dos vigilants i una brigada que s'encarreguen de netejar i controlar. Però tampoc podem fer fora a la gent de cop perquè a vegades suposa un risc que agafin els vehicles tan bon punt surten de la discoteca». Blanquera va afegir que «tampoc podem actuar fora de les nostres instal·lacions i de l'aparcament». El responsable va explicar que a banda dels vigilants i els responsables de neteja, també disposa d'un equip de seguretat format per catorze persones. La discoteca té un horari d'obertura de 0.00 a 6.00 hores.



S'investigaran els fets

D'altra banda, fonts de la Policia Municipal van apuntar que és cert que algunes vegades es produeixen aquest tipus de festes «no autoritzades», especialment en dies festius o ponts. Sovint els joves que s'han desplaçat amb vehicle particular utilitzen els cotxes –sovint model esportius– per posar música i continuen la festa pel seu compte. En qualsevol cas, els agents municipals van concretar que són casos de difícil actuació, ja que s'allarguen unes hores però acaben marxant abans que els agents arribin a actuar.



S'investigaran els fets

L'alcalde de Sils, Eduard Colomé, va explicar que «un veí ens ha trucat i s'ha queixat d'aquesta situació. De moment només et puc dir que s'investigarà la festa il·legal». Colomé va afegir que «serà complicat sancionar o responsabilitzar-ne algú perquè al final si un grup de persones fa una festa espontània no autoritzada en un espai protegit, tampoc és responsabilitat del local d'on vinguin».