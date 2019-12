«Mai he rebut cap notificació que digui que estic imputada pel cas Manga»

Des de ben jove es va incorporar a la vida política del municipi. L'any 2015 va ser diputada al Parlament de Catalunya i des del juny lidera el projecte de JxCat a Maçanet.

Natàlia Figueras (1989) és llicenciada en dret per la Universitat de Girona i d'ençà que tenia 19 anys va entrar a formar part de la vida política de Maçanet com a regidora. El maig passat va guanyar les eleccions i va ser investida alcaldessa al juny.

Com viu estar a l'Ajuntament finalment com a alcaldessa després d'haver-ne estat tants anys regidora?

No té res a veure portar una regidoria amb liderar un projecte polític. Començar jove té coses bones, que tens idees i l'energia tira molt, però la part negativa és que hi ha molts temes que són de l'alcalde i no entres en altres àmbits. Per l'alcalde, en canvi, hi passa tot.

Al cap de poc temps de ser alcaldessa Salut va tornar a publicar un ban en el consum d'aigua de Residencial Park... Com afronten l'assumpte?

Amb aquest tema hem agafat el toro per les banyes. Els alcaldes anteriors han plantejat línies diferents. Ara hem agafat tots els advocats per veure què hem fet i com hem de seguir. Treballem amb una intervenció, que seria la forma més immediata. I també amb la municipalització. Aquest és el procediment més llarg i tenim el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ens ha donat dues subvencions.

Però què creu que arribarà abans? Hi ha algun termini establert?

Jo tinc fe amb la intervenció. S'està preparant jurídicament perquè hem d'assegurar que l'aigua continuï funcionant en els habitatges. Estem preparant el procés jurídic i tècnic, perquè caldrà fer un concurs d'urgència i uns procediments concrets.

Fa poc es va conèixer la sentència favorable a Rec Madral que desestimava el delicte contra la salut pública...

No entenem la resolució del jutge. Estem en ple segle XXI i tenim un ban des de fa tres mesos que diu que l'aigua a Residencial Park no és apta. Que un jutge consideri que això no posa en risc la salut pública... És il·lògic.

Un altre dels temes que fa anys que s'arrossega és el de la creació del nou institut. Hi ha alguna novetat?

L'institut fa deu anys que està en barracons. Al 2011-2012 vam iniciar unes reparcel·lacions sobre un nou espai on hi ha un terreny de 10.000 metres quadrats que es va posar a disposició d'Ensenyament. Però van valorar les dades de natalitat i van dir que no generem prou nens per tenir un institut sencer de 400 alumnes. Aleshores ens van proposar una segona opció que seria fer un annex a l'escola amb espais compartits, com el gimnàs.

Aleshores es decanten per aquesta opció?

Aquesta opció l'acceptem però ens agrada ser ambiciosos i treballem en les dues a l'hora. No volem renunciar a tenir un institut com Déu mana.

Fa una setmana hi va haver un operatiu de Mossos a Montbarbat. Com controlen un municipi amb tantes urbanitzacions?

Costa molt. Amb els anys s'ha degradat i després de la crisi molts bancs es van quedar amb cases que van quedar deshabitades i han quedat ocupades. Hi ha una doble situació: cases deshabitades ocupades per famílies necessitades i cases ocupades per activitats il·lícites. Necessitem recursos, per això crearem el cos de Policia Municipal.

Quins terminis de creació preveuen?

La idea és mantenir la plantilla de vigilants per fer-ho gradual. Enguany començarem amb la plaça del cap per passar-la a inspector i crearem dues places el primer any. La idea és que cada pressupost estableixi la creació de dues places per anar creixent de dos en dos. Els primers agents es formarien el 2020 i la idea és tenir una plantilla de nou agents i un cap.

Teniu comptabilitzades el número de cases ocupades?

No. Ara, a través de Serveis Socials i amb el cos de vigilants estem fent un inventari de totes les cases ocupades.

Vostè també és la responsable comarcal del PDeCAT i fa poc va dimitir tota l'executiva del partit a Blanes...

A Blanes hi ha hagut temes interns, més personals que de partit. S'ha constituït una gestora i fins que no hi hagi la renovació a escala nacional no farem res. Estem en un procés d'impàs.

I aquesta renovació serà aviat?

El dia 14 hi ha consell nacional i la direcció suposo que farà una proposta. Jo estic gestionant les regnes fins que es decideixi quines línies segueix el partit i com renovem els càrrecs.

Parlant de renovar càrrecs, vostè estava al Consell Comarcal quan va esclatar el cas Manga. S'ha regenerat?

Tots els càrrecs al Consell s'han renovat. En [Salvador] Balliu va entrar a posteriori d'en Robert Fauria i no se li pot imputar res d'aquella època.

Vostè i desenes més de persones seguiu imputades...

Estrictament parlant mai he rebut cap notificació que digui que estic imputada pel cas Manga. Jo estava al Consell després que a en Robert el detinguessin. Hi ha un llimb jurídic perquè ens vam assabentar que la jutgessa sol·licitava que s'investiguessin els membres de la mesa (de contractació) però no hem sabut res més i han passat més de cinc anys.

Què vol dir?

Doncs... jo i en Jordi Orobitg (ERC) érem diputats, aleshores la causa l'hauria de portar el TSJC. És una cosa curiosa i un tema que penso que quedarà en res... Estem molt tranquils.