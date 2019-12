La Cellera aprova per majoria absoluta el pressupost de 2020

L'Ajuntament de la Cellera de Ter va aprovar el passat dijous 5 de desembre el pressupost del 2020. Enguany, la xifra total ascendeix a 2.044.980,19 euros, uns 80.000 menys que l'any anterior. El punt es va aprovar per majoria absoluta amb els vots favorables de CAM-AMC i dues abstencions de Junts per la Cellera. En la mateixa sessió plenària es va aprovar una proposta d'acord per l'afectació d'un 0,5% de l'IBI que anirà destinat a projectes de conservació del patrimoni natural de la Cellera de Ter. També es va donar llum verda a dues propostes més: la proposta d'acord de moció en suport a les persones detingudes per «l'operació Judes» el 23-S i «contra la repressió al moviment independentista» o la proposta d'acord de moció per a la derogació definitiva del projecte del ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes per una alternativa sostenible.