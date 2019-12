Desarticulen una banda que traficava amb cocaïna camuflada en adob

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat una banda que traficava amb cocaïna camuflada en adob.



Aquest grup criminal, amb ramificacions a la província, pretenia instal·lar un laboratori en una nau de Riudarenes, i la policia els ho va frustrar. Per altra banda, es va fer un escorcoll en un domicili de la mateixa població aquí, juntament amb tres registres fets a Barcelona, Salut i Vila-seca la policia va intervenir un sac de 40 quilos d'adob orgànic barrejat amb cocaïna, 322 plantes de marihuana -cannàbis sativa-, uns 5.000 euros en efectiu i diversa documentació relacionada amb la importació del contenidor objecte del lliurament controlat.



En total, la policia ha comissat més de 21 quilos de cocaïna pura impregnada en adob orgànic en una operació conjunta desenvolupada el 3 de desembre. Ha detingut dues persones i ha pres declaració a altres quatre pels fets investigats. La investigació continua oberta i no descarten més detencions.



L'operació va començar a finals d'estiu quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement de l'existència d'un individu que anava a crear un entramat empresarial amb l'objectiu d'introduir partides de droga a través d'un dels ports de la Mediterrània.



Al mateix temps per part dels Mossos d'Esquadra s'estava investigant la persona que estava organitzant la compra de la droga en el seu origen i la seva posterior recepció a destí i que anava a utilitzar l'entramat d'aquest primer individu per a la introducció de la partida posteriorment intervinguda.



En tenir coneixement d'aquesta coincidència els agents dels dos cossos policials van crear un equip conjunt d'investigació que tenia com a objectiu la intervenció de la substància i la detenció de les persones relacionades amb els fets.





Intervenim més de 21 quilos de cocaïna pura impregnada en adob orgànic. Tres detinguts. Operatiu amb @guardiacivil ??https://t.co/hB7EoGh9Lc pic.twitter.com/TTqMqifbTx — Mossos (@mossos) December 10, 2019

Contenidors de Colòmbia

Laboratori a Girona per tractar la droga

Operatiu a Tarragona

Tres milions d'euros al mercat negre

Fruit de la investigació conjunta van poder esbrinar que els investigats estaven preparant ladels quals, amb origen des de diversos llocs d'Amèrica del sud i amb destinació a ports de la Mediterrània, anaven a transportar els carregaments de droga per aquesta nova organització criminal.A mitjans del mes de novembre els investigadors van tenir coneixement del tràfic d'un contenidor amb origen al Port de Buenaventura (Colòmbia) i amb destinació al Port de València, amb el qual s'anava a transportar el primer carregament de droga planificat per aquestAixí mateix, els investigadors van descobrir que els responsables hauria realitzat gestions per llogar una nau industrial en un polígon industrial de la localitat de Vila-seca (Tarragona), amb la finalitat de ser usada com a lloc de càrrega per extreure la droga introduïda.Igualment, van poder descobrir un habitatge de la província de Girona en el qual els investigatson s'havia d'extreure la substància estupefaent que vindria barrejada amb la càrrega d'adob i dur a terme el procés de tallar la droga amb l'objectiu d'augmentar-ne la quantitat i d'aquesta manera generar més beneficis.El 26 de novembre al port de València es va inspeccionar el primer contenidor importat per aquesta organització que podia contenir la droga. Per aquest motiu va ser sotmès al reconeixement de l'escàner i el seu posterior trasllat al lloc d'emmagatzematge per a un escorcoll exhaustiu. De les proves realitzades es van poder descobrir un total de 28 sacs d'adob, amb un pes total superior a una tona, que havia estat barrejat amb cocaïna.Un cop confirmat que s'havia trobat droga es va substituir i a demanar la corresponent autorització per al lliurament controlat de la mercaderia per poder desarticular plenament l'entramat criminal responsable de l'enviament. El passat 3 de desembre el contenidor va ser traslladat fins a la nau situada a la localitat de Vila-seca. En aquest moment tots dos cossos policials van dur a terme un operatiu policial encaminat a laLa policia va fer quatre registres domiciliaris a les localitats de Barcelona, Salou,i Vila-seca durant els quals va intervenir un altre sac de 40 kg d'adob orgànic barrejat amb cocaïna, 322 plantes de Cànnabis Sativa, uns 5.000 euros en efectiu i diversa documentació relacionada amb la importació del contenidor objecte del lliurament controlat.D'altra banda van detenir dos dels integrants de l'organització criminal i es va prendre declaració a quatre persones més pels fets investigats.Després de l'anàlisi de la càrrega intervinguda a València realitzat per l'Àrea de Sanitat de la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana van descobrir que la partida intervinguda a aquesta organització criminal al port d'aquesta localitat hauria permès obtenir després del seu processament 21,9 quilos de cocaïna base, quantitat que una vegada elaborada per a la seva distribució en el mercat minoritari hauria pogut arribar aEls detinguts, dos homes de nacionalitat dominicana i espanyola, van ser posats a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells i llibertat amb càrrecs per a l'altre.