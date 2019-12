La discoteca Arena de Blanes incorporarà controladors cívics i l'Ajuntament aixecarà la reducció horària

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha signat aquest dimarts un conveni amb la discoteca Arena amb l'objectiu d'acabar amb l'incivisme nocturn a la zona. La mesura inclou un nou decret d'alcaldia que tindrà vigència quan es comprovi que el local adopta les accions acordades. Entre elles, la contractació de vuit controladors cívics, un bus gratuït de sortida i actuacions per controlar els menors d'edat. També s'ha compromès a desistir dels recursos contenciosos i d'apel·lació interposats contra l'Ajuntament i també la renúncia a emprendre altres accions legals. A canvi, el consistori aixecarà les restriccions horàries que li havia imposat.

El conveni se suma als que ja es van signar a finals d'octubre amb altres locals nocturns i busca lluitar contra actes incívics i vandàlics a la zona. Amb l'acord, l'establiment s'ha compromès a desistir dels recursos contenciosos interposats i a renunciar a altres accions legals, entre elles una possible reclamació de responsabilitat patrimonial.

A més, incorporarà vuit controladors cívics a l'exterior del local que també actuaran al bus gratuït que es posarà en funcionament una hora abans del tancament. En concret, hi haurà dos autobusos que funcionaran de manera ininterrompuda connectant l'estació de bus i la de Renfe amb la discoteca.





Braçalets distintius

D'altra banda, s'ha acordat que el preu de l'entrada no serà inferior als 15 euros i que, si es donen invitacions, hauran de ser gratuïtes i no les podran utilitzar els menors. Les entrades per aquest establiment tampoc no es podran utilitzar per anar a cap altre local.

A més, quan els clients accedeixin a la discoteca, els lliuraran un braçalet que serà de diferent color per majors i menors d'edat. El distintiu servirà per facilitar el compliment de les mesures que afecten els menors, entre elles la prohibició de consumir begudes alcohòliques.

El conveni estableix que l'empresa haurà de complir les mesures fins al setembre i que aleshores es revisarà la seva efectivitat. Per això, s'ha fixat la creació d'una comissió de seguiment que verificarà cada dos mesos el grau de compliment.

A canvi, l'Ajuntament aixecarà les restriccions horàries imposades al local.

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha valorat positivament l'acord i ha assegurat que demostra que "tots estem al mateix vaixell i que estem intentant que no hi hagi aldarulls ni problemes amb els veïns".