Jocavi anuncia un ERO per tancament

La històrica empresa tèxtil arbucienca, Jocavi, ha anunciat als seus treballadors un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per concurs de liquidació per tancament. En cristià, que tanca l'empresa per insolvència i fa fora tota la plantilla. La delegada sindical de la companyia, Carme Ferrando, va detallar que les treballadores van conèixer la notícia la setmana passada. De moment, la producció de la fàbrica, especialitzada en confeccions de roba femenina, s'ha aturat completament i algunes de les treballadores, que de moment han cobrat totes les nòmines, han rebut permisos retribuïts perquè no acudeixin als seus llocs de treball.

Ferrando va explicar que la majoria de la plantilla, formada per 34 treballadors, majoritàriament són dones en edats compreses entre els 56 i els 60 anys i una trajectòria laboral dins l'empresa d'uns trenta o quaranta anys de mitjana. Per aquest motiu, reclamen als propietaris, la família Canals, que els indemnitzi per evitar dependre del Fons de Garantia Salarial, que té un límit indemnitzable de 25.500 euros per persona (una xifra bastant menor de la que hauria d'assumir l'empresa si no pot justificar que no té prou fons per fer-ho). La plantilla tem haver-se d'acollir a l'atur o jubilar-se amb el 60% de la prestació després d'una vida sencera dedicada a l'empresa. «Aquest és el segon ERO en 10 anys i fa temps havíem arribat a ser uns 100 treballadors. Ens diuen que les vendes han baixat i que no hi poden fer res més, però estàvem preparant les confeccions per l'any següent», explica la sindicalista. Efectivament, l'any 2010 l'empresa va decidir deslocalitzar la seva producció a països com el Marroc o la Xina, el que va provocar el cessament de 24 treballadors, 11 van ser prejubilats i 13 indemnitzats.

L'advocat que gestiona la defensa de les treballadores, Joaquim Bosch, va confirmar que el comitè d'empresa va rebre una comunicació verbal la setmana passada al·legant insolvència: «Han comunicat un concurs de liquidació amb expulsió total de la plantilla». El lletrat va precisar, però, que un cop es presenti l'ERO s'obrirà un període de negociació d'un mes.

Per la seva banda, l'advocat de la família Canals, Eduardo Ortega, també va confirmar que s'ha presentat l'expedient i que «lamentablement com en moltes empreses, s'ha intentat transformar la situació però ha sigut impossible» i va concloure que «no estic autoritzat per dir res més».



Una fàbrica històrica

L'origen de la marca Jocavi es remunta a una sastreria d'Arbúcies fundada el 1903 per Pere Canals. Posteriorment, el seu fill, Josep Canals Vilà, va refundar l'empresa als anys 70, i es va convertir en un dels pioners en introduir els pantalons texans a Espanya. Actualment, l'empresa és gestionada pels descendents de Canals, el gerent i director comercial és Joaquim Canals i el director financer és Mariano de la Fuente.