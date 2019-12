ERC Sant Hilari critica que no hi hagi cap carrer amb nom de dona

ERC Sant Hilari critica que no hi hagi cap carrer amb nom de dona

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Hilari ha criticat que el municipi no tingui cap carrer amb nom de dona. Segons va exposar el portaveu del grup republicàà, Xevi Prat, «hi ha un gran nombre de dones que han fet una admirable tasca per Sant Hilari, per aquest motiu, des d'ERC ens agradaria revertir aquesta situació iniciant un procés participatiu que tingui com a finalitat poder votar i escollir democràticament un nom de dona».

La proposta del grup republicà és constituir un grup motor per decidir quins espais públics se'ls ha de posar nom. Entre les opcions de noms que proposa ERC en destaquen quatre dones. En aquesta línia, Prat senyala que «totes han ajudat a prosperar i dinamitzar la nostra vila, ajudant entitats, aportant serveis o, senzillament, aportant altres punts de vista»: «Creiem que totes quatre haurien de tenir més d'hora que tard algun reconeixement».

Segons els republicans l'objectiu és que el dia 8 de Març, dia Mundial de la Dona Treballadora, es pugui fer la inauguració oficial i, a partir d'aquí, «seguir treballant perquè d'aquí a un temps es puguin tenir més carrers i places amb noms femenins. De la mateixa manera, també treballen perquè la mateixa Casa de Cultura acabi tenint nom d'una dona important per Sant Hilari». Aquesta proposta l'han treballat de forma conjunta amb l'associació local «La Violeta» i l'han proposat amb una moció al pròxim ple.