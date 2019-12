Riells i Viabrea pateix deu robatoris en només quinze dies en cases i establiments

Els robatoris en habitatges a la comarca de la Selva segueixen anant a l'alça. En els últims quinze dies, al municipi de Riells i Viabrea hi ha hagut més d'una desena d'assalts en cases i els lladres també han actuat en diversos establiments. La situació que es reprodueix en altres municipis de la província ha aixecat l'alarma i té els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners en alerta per intentar enxampar els autors d'aquests robatoris.

Els Mossos d'Esquadra estan fent més vigilància a la zona i asseguren que han activat el dispositiu preventiu i d'investigació arran dels últims esdeveniments. La Guàrdia Municipal de Riells també està a l'aguait per frenar els casos.

Els lladres de domicilis han actuat en diverses urbanitzacions del municipi del Baix Montseny. Entre les que s'han vist afectades hi ha les àrees residencials de Can Plana, Can Salvà, Júnior Park i Ordenació.

Els robatoris han tingut lloc sobretot al vespre i quan no hi havia gent a les cases. Durant els assalts, han robat diners i joies. Un botí fàcil de col·locar al mercat negre.

Riells i Viabrea està format per urbanitzacions amb cases unifamiliars, la majoria d'elles rodejades de bosc. Una imatge típica de l'àrea del Montseny. Aquesta característica facilita la fugida dels delinqüents. A més, ben a prop hi ha la C-35 i l'autopista AP-7, vies de ràpida evacuació pels delinqüents.

Dels robatoris en establiments que va patir la població, els dos més recents van tenir lloc en una farmàcia i un bar. Ambdós locals es troben molt a prop de la carretera, un lloc de fàcil fugida.

En el cas del bar, els lladres es van emportar una màquina escurabutxaques. Va produir-se el dimecres de la setmana passada durant la matinada i els delinqüents, per entrar al local van forçar la porta.

A la farmàcia, els lladres van actuar durant la matinada de diumenge. Per accedir a l'interior van destrossar la persiana de l'establiment. Un cop a dins, en menys d'un minut, un home encaputxat i amb guants es va dedicar a arrencar dues caixes registradores i se les va emportar senceres. Tot i que no ha transcendit, es tractaria d'una quantitat elevada.

Després del cop van fugir amb un vehicle que esperava a fora. El local es troba molt a prop de la carretera C-35. Sortosament, la farmàcia compta amb càmeres de seguretat i les imatges podrien servir per aclarir qui hi ha darrere del robatori.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma van darrere dels lladres que han comès aquests fets delictius en les últimes setmanes al municipi de Riells i Viabrea.

Cal recordar, però, que no són els únics robatoris que ha patit aquesta comarca. Fa poc menys d'un mes, a la zona de la plana de la Selva interior, els lladres van cometre una vintena de robatoris en habitatges i també en algun establiment comercial de poblacions com Vilobí, Vidreres o Santa Coloma. Si bé la policia té muntats dispositius de prevenció i està investigant els fets, per ara, no ha transcendit cap arrest.

Els robatoris en habitatges també han viscut un repunt a la comarca del Gironès. La setmana passada es va conèixer que arran d'una detenció dels Mossos a Girona, els robatoris s'havien aturat després d'una onada d'una vintena de casos que van produir-se a municipis del voltant de la capital.