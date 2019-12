Tossa rehabilitarà l'església de la Vila Vella amb l'objectiu de convertir-la en un auditori natural

L'equip de govern de Tossa de Mar va anunciar ahir que rehabilitarà l'església de laamb l'objectiu final de convertir-la amb un auditori natural en els propers anys. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme,, el primer pas consistirà a rehabilitar l'església, que aquest estiu es va malmetre: «Una de les dovelles d'un arc va cedir i va caure. Després d'una primera inspecció vam contactar amb Itziar González, que és la professional que va restaurar l'església fa 16 anys, per tal que ens orientés sobre la decisió a prendre».

Segons Gascons, en cas de rebre aquesta subvenció, a banda de restaurar l'església, s'actualitzaria el projecte per convertir-la en un auditori natural, una idea que ja va sorgir fa deu anys. El regidor va insistir que això, però estaria supeditat a rebre la subvenció. Gascons va concretar que la idea consistiria en fer les obres d'adequació de l'auditori en dues fases: una primera que fes incidència en l'església per canviar el terra, incorporar un escenari, il·luminació, cadires, etcètera i una segona fase, per tal d'adequar l'entorn. Les obres es farien en dues fases i tindrien un cost aproximat de 600.000 euros.

Pel que fa a l'auditori natural a l'aire lliure, Gascons va afirmar que «creiem que pot posar en valor l'església i tot l'entorn de la Vila Vella. Tenim un patrimoni cultural envejable enclavat en un indret natural únic. Tenim l'obligació de protegir-lo i volem potenciar-lo. De moment hem fet tots els tràmits per optar a la subvenció del PUOSC».