Vilobí d'Onyar aprova el pressupost de 2020 amb un increment del 5%

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar va aprovar la setmana passada el pressupost per al 2020. La xifra total, de 5.087.923,96 euros, representa un 5,10% més respecte a l'any 2019. Les principals inversions es destinen al Centre de dia (218.916 euros); el pavelló de Sant Dalmai (176.498 euros); a la pavimentació i la millora de la xarxa viària (115.000 euros); projectes tècnics (100.000 euros); la caldera de biomassa del pavelló de Sant Dalmai (99.865); un sistema de detecció de matrícules (80.000 euros), entre d'altres. L'equip de govern va destacar que el pressupost del 2020 «es produeix tot i congelar totes les taxes, els impostos i els preus públics, no carregant així més fiscalment les economies familiars i empresarials». Finalment, des del consistori van destacar que augmenta la partida destinada a activitats culturals, per a joves i gent gran en 40.000 euros.