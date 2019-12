Arbúcies i Sant Hilari Sacalm creen una cooperativa per a la inserció laboral de joves

Els ajuntaments d'Arbúcies i de Sant Hilari Sacalm, impulsen la creació d'una cooperativa d'inserció laboral per a joves anomenada Naturjove Cooperativa. El projecte, que va començar a gestar-se a finals del 2018, té com a objectiu la inserció al mercat laboral de joves procedents del Programa de Formació Integral que gestionen els dos consistoris i l'elaboració i venda de productes alimentaris de proximitat, especialment de les marques Montseny-Guilleries i Reserva de la Biosfera. El procés de constitució de la cooperativa s'ha completat amb l'aprovació per ple dels estatuts de la cooperativa on els dos ajuntaments figuren com a socis. El gener vinent començarà l'elaboració i distribució de productes.

El projecte va començar fa un any amb la concessió d'una subvenció del projecte Singulars que promou la Generalitat per iniciar projectes socials i cooperatius. L'Ajuntament d'Arbúcies va sol·licitar l'ajut i va aconseguir 60.000 euros per desenvolupar-lo. Amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, els equips tècnics van endegar el procés administratiu i econòmic i es van buscar els recursos per fer viable el projecte.

Per decidir el nom es va obrir un procés participatiu amb la plataforma Decidim i també es va fer un concurs d'idees sobre el disseny del logo de l'empresa. L'arbucienca Silvia Massó va guanyar el concurs d'idees. De manera paral·lela, es van incorporar Jordi Soldevila i l'Olga Serra com a socis cooperatius, previ acord dels dos ajuntaments, i en compliment de tres requisits: trobar-se en situació d'atur, tenir experiència en l'àmbit de la indústria alimentària i fer una aportació de capital social a la cooperativa.

Durant aquests mesos, s'ha desenvolupat un pla de formació tant per a socis com per a treballadors. El pla formatiu s'ha coordinat i executat amb la cooperativa arbucienca La Veganeria que ha organitzat tallers d'elaboració d'algunes receptes basades en la poma de la Vall d'Arbúcies.

Segons els impulsors, la cooperativa neix amb la voluntat d''obrir un camí per a joves en situació de vulnerabilitat acadèmica, social i econòmica". En els propers mesos, es desenvoluparà una campanya de divulgació i promoció de la nova empresa d'àmbit social i a partir del mes de gener iniciarà la seva activitat d'elaboració i distribució.

El tinent d'alcalde d'Arbúcies Jaume Salmeron confia que serà una "nova experiència d'èxit" que permetrà crear ocupació de "qualitat" i un "model de treball diferent, més just i participatiu".