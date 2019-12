Continuen les queixes a Lloret de Mar per l'augment de taxes municipals

Un grup de veïns de Lloret de Mar continua protestant per l'augment de les ordenances fiscals que va aprovar l'equip de govern –Junts per Catalunya (JxCat) i Partit Socialista (PSC)– en un ple celebrat a finals d'octubre amb els vots en contra de tota l'oposició. Després de fer diverses concentracions sota el lema «No al impuestazo», ara un grup de veïns continua recollint signatures per protestar contra aquest fet i han convocat una concentració dilluns que ve a les 18 hores, coincidint amb la celebració del ple extraordinari que ha d'aprovar els pressupostos del 2020.

Els veïns s'han organitzat per recollir signatures al casal de gent gran de Lloret. D'altra banda, han encetat una petició de recollida de signatures al portal Change.org on, fins ahir a la tarda, hi havia més de 200 firmants. L'objectiu de la recollida de signatures digital és aconseguir 500 firmes per reclamar que es congeli l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) –que s'incrementa un 3%– i l'impost de circulació –que en funció de la potència del vehicle augmenta entre un 0,9% i un 2,8%–.

Indignació veïnal

«Ja n'hi ha prou de tanta pujada! Els que signem denunciem a aquest Ajuntament perquè no apliqui la pujada d'aquests dos impostos», critiquen els veïns en el portal de recollida de signatures, on afegeixen que «els ciutadans no podem suportar més càrregues municipals. Ja n'hi ha prou!», conclouen.