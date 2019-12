Vidreres demana un crèdit de 800.000 euros pel retard en el pagament de subvencions

L'Ajuntament de Vidreres ha demanat una pòlissa de crèdit per valor de 800.000 euros. La gesta la va tirar endavant l'equip de govern amb un decret d'alcaldia i en van donar compte en el ple de la setmana passada després de ser qüestionats pel grup d'Esquerra Republicana (ERC). Segons va explicar l'alcalde del municipi, Jordi Camps, l'equip de govern ha decidit demanar aquest crèdit degut al retard en el pagament d'algunes subvencions que ha de rebre el municipi per part de la Generalitat i de l'Estat, tot i que Camps no va concretar quines.

«Teníem unes previsions d'ingressos que no s'han complert perquè s'estan endarrerint més del compte en el pagament, per això ens hem vist obligats a demanar una pòlissa de crèdit», va apuntar Camps. El dirigent va afegir que, tot i que els diners pendents equivalen a «1,7 milions aproximadament», esperen recuperar-los en els propers mesos.

Pel que fa a la pòlissa demanada, Camps va concretar que no s'ha sol·licitat a una sola entitat bancària, sinó que «s'ha repartit amb diverses entitats bancàries». Pel que fa a demanar els pagaments pendents, Camps va afirmar que «s'han fet tots els tràmits per reclamar els diners i estem convençuts que ens ho tornaran».

Les colònies de gats

L'Ajuntament va comunicar ahir que ha signat un conveni amb la Fundació Fauna per fer-se cura de les colònies de gats del municipi. Segons van detallar, a través del mètode de captura de gats amb gàbies trampa, esterilització i retorn a la colònia «d'una manera transparent, ètica i responsable», es pretén posar fi a la superpoblació de felins al municipi. Segons l'Ajuntament, el projecte també preveu crear una xarxa d'alimentadors-cuidadors de gats. La Fundació està fent una crida per identificar aquestes persones i així poder establir-hi un contacte i fer sessions de treball, per iniciar el projecte i fer-ne seguiment.