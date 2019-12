Blanes celebra el 700 aniversari de la Parròquia de Santa Maria amb l'espectacle de dansa 'Tornem a casa XXL'

Blanes celebra aquest 2019 el 700 aniversari de la Parròquia de Santa Maria, situada al centre del municipi. I aquest dissabte ho ha fet amb l'espectacle 'Tornem a casa XXL' de l'entitat local Esbart Joaquim Ruyra. Un espectacle d'hora i mitja que ha començat amb el 'Ball de Morratxes' clàssic de Blanes, on un dels dansaires representa l'alcalde de la ciutat i balla amb la vara que, tradicionalment, cedeix el batlle real del municipi. Aquesta cop, però, Àngel Canosa, ha cedit l'honor al president de la Generalitat, Quim Torra, que no s'ha volgut perdre l'espectacle, en una localitat on va viure disset anys. "Per mi tornar a Blanes, és tornar a casa de veritat", ha reblat Torra que ha agraït el "compromís amb la llibertat" de la ciutat.

Es tracta d'un espectacle singular des de tots els punts de vista, on es parla de ritus, de com la comunitat ha utilitzat els referents religiosos i pagans i els ha assumit per crear-ne la seva particular forma d'expressió. Això ha permès crear a l'Esbart Joaquim Ruyra un recital de danses que beuen de diferents rituals. Tot plegat amb elements que han marcat la pròpia tradició de Blanes i han sobreviscut les modes per acabar tenint un caire festiu.

Per tancar la primera part de l'espectacle, l'Esbart Joaquim Ruyra ha ofert la pre-estrena de la peça 'Bela Mondo: Buscant un món bonic'. Es tracta d'una proposta que reflexiona a l'entorn d'alguns dels grans reptes de la societat del segle XXI. Temes com la crisi dels refugiats, els extremismes ideològics, la retallada de llibertats, l'individualisme, les falses notícies, les creixents desigualtats socials, o els populismes, entre d'altres.

'Bela Mondo' pretén alhora ser un punt de reflexió crític però carregat d'esperança per aconseguir aquest món bonic a què fa referència. En aquesta part de l'espectacle s'ha apostat per altres moviments de dansa: des de les ètniques fins a les contemporànies, utilitzant imatges poètiques, gags teatrals i, fins i tot, altres tipus de disciplines artístiques.

