Cs proposa que les víctimes de violència masclista disposin d'un gos de bloqueig

La portaveu de Ciutadans (Cs) en les comissions d'Igualtat i Assumptes Socials al Parlament de Catalunya, Noemí de la Calle, ha visitat aquesta setmana l'Associació Moritz de Sils, dedicada a les teràpies amb animals i que ara està ensinistrant gossos de dissuasió i bloqueig per a dones víctimes de violència masclista. Cs va anunciar ahir que presentarà una proposta en el pròxim ple perquè es cataloguin aquests gossos com d'assistència i així es puguin incorporar als cinc tipus de gossos d'assistència inclosos actualment en la llei 19/2009 –gossos guia, de servei, de senyalització de sons, d'avís per a malalties com diabetis i epilèpsia, i per a persones amb trastorn de l'espectre autista. «Aquests gossos actuen de barrera per repel·lir una agressió, ajuden les víctimes a recuperar autoestima, sortir al carrer i perdre la por», va valorar la dirigent de Cs.