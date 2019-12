Jutgen una veïna de Blanes acusada d'un delicte de faltes per penjar llaços grocs

Els jutjats de Blanes van acollir ahir el judici d'una veïna de Blanes, militant d'Esquerra Republicana, acusada d'un delicte de faltes per penjar llaços grocs i coaccionar. Els fets es van produir el mes de maig del 2018, quan el propietari d'un restaurant blanenc anomenat Sol d'Or, Manolo García, va denunciar que va ser increpat i insultat per l'acusada per retirar uns llaços grocs que presumptament hauria col·locat en el seu local i als entorns d'aquest.

El cas es va fer molt mediàtic pels volts de finals d'octubre del 2018, quan García també va denunciar a la Guàrdia Civil que un grup de persones, als quals va identificar com a membres del Comitè de Defensa per la República (CDR), també el va increpar per retirar llaços grocs, aquest cop els fets van succeir a finals d'agost. El restaurador va denunciar els fets a la Guàrdia Civil, que a l'octubre del 2018 va citar a declarar tres persones acusades de delictes d'odi, injúries i desordres públics. Tot i que la causa inicialment es volia ajuntar a la jutjada ahir, finalment el jutge va donar la raó a la defensa dels acusats i va decidir que fossin dues causes separades.



El judici

Una cinquantena de persones es van reunir ahir als jutjats de Blanes per presenciar la vista. Durant la sessió, la defensa de l'acusada va demanar l'absolució mentre que la Fiscalia va demanar una sanció econòmica de dos mesos a raó de sis euros diaris, equivalent a uns 360 euros. Fonts consultades van confirmar que l'acusada i la part contrària no van interactuar en cap moment. El grup blanenc d'ERC i el grup de Vox de Badalona van fer convocatòries a les xarxes per acudir al judici.