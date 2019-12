Protesten per la falta de llums de Nadal als barris del Rieral i del Molí de Lloret

Un grup de veïns dels barris del Rieral i del Molí de Lloret de Mar critica que l'Ajuntament no els ha tingut en compte a l'hora de col·locar la il·luminació de Nadal. En concret, manifesten que no hi ha cap llum a cap dels dos barris i per protestar han penjat cartells en diversos fanals en què reclamen que l'equip de govern posi llums amb missatges com: «El barri també vol llums» o «Al Molí també és Nadal (però sense llums)». La protesta s'ha fet de manera anònima però el grup dels comuns ha recollit les queixes i ha qüestionat el regidor, Jordi Sais (JxCat), a través de les xarxes socials: «Parlava a la ràdio d'esperit nadalenc. Que faci una volta pel barri del Molí, pel Rieral i ho expliqui als veïns».