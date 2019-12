atrapa el son... A l'hospital

ovint, la gent associem clíniques i hospitals (públics o privats) a l'eficàcia, la bondat i/o l'especificitat dels serveis que ofereixen. Això permet que qui té la possibilitat d'escollir, perquè a banda de la sanitat pública pertany a una mútua o té prou recursos econòmics, ho faci.

«Si t'has d'operar dels peus, ves allà que ho fan molt bé» o «amb això que m'expliques, jo aniria amb els ulls tancats a la clínica tal» o «no hi donis voltes, el millor equip per tractar això que tens el trobaràs, sense cap mena de dubte, a l'hospital X». Quantes vegades hem sentit consells d'aquests tipus! Uns consells que, lluny de la unanimitat i de sustentar-se sempre en dades objectives, la gent més propera et dona, de bona fe, quan has d'afrontar algun tràngol de salut remarcable.

Amb el que sí acostuma a haver-hi unanimitat quan es parla d'hospitalitzacions, és amb el menjar i el descans. Gairebé és un axioma: als centres hospitalaris ni s'hi menja ni s'hi descansa bé. Dues qüestions que anys enrere havien tingut una importància capital, però que avui, davant l'eficàcia de la majoria dels tractaments, han passat a segon terme. Queden lluny els temps en els quals, per a moltes patologies, no existien altres possibilitats terapèutiques que el repòs i els bons aliments.

Alguna cosa, però, està començant a canviar. Almenys pel que fa al descans i concretament al descans nocturn. I la bona notícia és que l'Hospital Comarcal, el nostre, el que dona servei a la majoria de municipis de la Selva, ha estat un dels primers a impulsar una campanya perquè els pacients ingressats puguin estar en un ambient de tranquil·litat i amb el mínim d'interrupcions del son, sobretot, durant la nit.

La campanya engegada amb el nom d'«Atrapa el son» em sembla un encert total! Els ho dic com a metge, però també com a pacient que ha estat ingressat alguna vegada. Si les diferents propostes que contempla tiren endavant –reducció lumínica, minimitzar el soroll dels aparells, racionalitzar horaris de medicació, de cures i de controls... ah! i reduir i /o abaixar el volum de les converses dels sanitaris dels torns de nit– tot plegat propiciarà una millor qualitat del descans i, de retruc, n'estic convençut, una evolució més satisfactòria dels pacients. I un exemple a seguir!