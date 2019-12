Lloret aprova el pressupost de 2020 amb els vots en contra de tota l'oposició

L'equip de govern de Lloret de Mar, format per la coalició de Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista (PSC), va aprovar ahir en una sessió extraordinària els pressupostos del 2020. Enguany els números augmenten fins als 75,4 milions d'euros, un 7% més que a l'any anterior. Les principals despeses es destinen a personal, en què l'equip de govern gastarà gairebé 20 milions d'euros entre el personal de l'Ajuntament (18.548.349 euros), els serveis de comunicació (267.100) i Lloret Futur SA (658.335). El capítol principal de despeses és el de béns corrents i serveis, on es destinen 40 milions d'euros i s'inclou el pagament de l'acord extrajudicial pel cas Aquàlia o Acciona, entre d'altres.



Oposició en contra

Els pressupostos van comptar amb la negativa de l'oposició. La portaveu de Força Lloret, Lluïsa Baltrons, va manifestar durant la seva intervenció que «els pressupostos detallen com gastar diners però no contemplen com generar-ne més» i va criticar que l'equip de govern tirés endavant els pressupostos sense haver aprovat les ordenances fiscals –que inclouen al·legacions de diversos grups de l'oposició i que es portaran a ple en una sessió extraordinària el pròxim 27 de desembre.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Jordi Orobitg, seguint el fil de Baltrons va criticar l'increment de la pressió fiscal amb l'augment d'impostos que proposa l'equip de govern en les ordenances fiscals i que ha rebut el rebuig de la població, que ha presentat 1.200 signatures en contra sota el lema «no al impuestazo». El republicà va recordar que el 2020 hi haurà més despeses que ingressos i va criticar la «manca de rigor» a l'hora de fer els pressupostos: «Demanem més rigor, sobretot amb el servei d'atenció domiciliària que s'està gestionant amb una pròrroga d'un contracte de 2011». Finalment, Ciutadans i comuns també van criticar el nombre de dedicacions de l'equip de govern, que és de deu, i l'augment del seu sou un 20% envers la legislatura anterior.