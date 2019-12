El regidor d'Obres i Serveis d'Anglès duplica la seva dedicació

L'Ajuntament d'Anglès ha modificat el cartipàs municipal. Segons va publicar ahir el Butlletí Oficial de la Província, el regidor d'Obres i Serveis, Jordi Blanquez, que forma part de l'equip de govern (Junts per Catalunya), augmentarà la seva dedicació. Tal com va confirmar l'alcaldessa del municipi, Àstrid Desset, fins ara Blanquez tenia una dedicació de deu hores setmanals a raó de 6.000 euros bruts anuals. A partir del proper mes de gener, Blanquez duplicarà la seva dedicació, que passarà a ser de 20 hores setmanals, per les quals percebrà una retribució de 7.800 euros bruts anuals. L'alcaldessa va subratllar que aquesta modificació es deu al fet que «és un regidor que des de l'inici de la legislatura ha dedicat vint hores a fer la seva tasca» i va puntualitzar que «la seva retribució no és representativa perquè li pertocaria duplicar-li el sou i això no ho fem», va concloure.