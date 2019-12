La Cellera penja un cartell a l'entrada del poble contra les agressions sexistes

L'Ajuntament de la Cellera ha penjat a l'entrada del poble, just sota el cartell que indica als vianants l'inici del municipi, un cartell de color violeta amb el lema: «La Cellera de Ter no tolera les agressions sexistes». Segons l'equip de govern, la gesta respon al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones, que va ser el passat 25 de novembre. La iniciativa replica la idea que s'ha posat en pràctica en municipis d'altres comunitats autònomes, com ara Euskadi, Astúries o Navarra.