L'Ajuntament de Riudellots aprova els pressupostos de 2020

L'Ajuntament de Riudellots va celebrar ahir un ple ordinari on es van aprovar els pressupostos de 2020. El grup de govern de Junts per Catalunya (JxCat) va comptar amb el recolzament de l'oposició, integrada únicament per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tot i el seu vot favorable, el portaveu republicà va apuntar que hi ha hagut un «increment notable» en les despeses de personal: «Un increment de 270.000 euros en despeses de personal és un increment notable però estem creixent en personal i això es nota». D'altra banda, el ple també va donar compte de l'expropiació d'una finca a la baixada de les Acàcies, per la qual l'Ajuntament haurà de pagar 45.000 euros. El ple també va donar compte de l'expropiació d'una finca propietat del Bisbat de Girona, per la qual l'Ajuntament pagarà 19.000 euros.



La polèmica de l'aigua

El punt més polèmic de l'ordre del dia va fer referència a la contractació dels serveis de gestió de l'aigua. La licitació d'aquests és de 15 anys de durada per cinc milions d'euros i l'ha guanyat l'empresa Prodaisa, que fins ara n'estava duent a terme la gestió. El portaveu d'ERC va puntualitzar que «entenem que la inversió inicial en un contracte de 15 anys de durada ha de ser molt més elevada perquè sinó el dèficit serà molt més gran. Com que la inversió es fa anualment, no té cap sentit que la gestió de l'aigua sigui així».