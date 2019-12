Les treballadores de Jocavi es concentren per reclamar les indemnitzacions

Les treballadores de Jocavi, la històrica tèxtil arbucienca que fa una setmana va anunciar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per insolvència, es van concentrar ahir a Arbúcies per reclamar a l'empresa, propietat de la família Canals, que indemnitzi la plantilla per evitar acudir al Fons de Garantia Salarial. Els treballadors, majoritàriament dones d'entre 56 i 60 anys i amb una llarga trajectòria dins l'empresa, no volen renunciar a la pertinent indemnització i van encartellar el poble amb aquesta reclamació.