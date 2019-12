Absolen la veïna de Blanes acusada d'un delicte de faltes per penjar llaços

El jutge ha absolt la veïna de Blanes i militant d'Esquerra Republicana que estava acusada d'un delicte de faltes per penjar llaços grocs. Els fets es van produir el mes de maig del 2018, quan el propietari d'un restaurant blanenc anomenat Sol d'Or, Manolo García, va denunciar que va ser increpat i insultat per l'acusada per retirar uns llaços grocs que presumptament hauria col·locat en el seu local i als entorns d'aquest. El judici va ser la setmana passada i ara el jutge ha resolt que l'acusació no s'ha pogut acreditar i ha absolt l'acusada.