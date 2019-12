Ampli acord a Sils per aprovar els pressupostos del 2020

El fragmentat ple municipal de Sils –amb 13 regidors de sis grups diferents– ha provocat que l'equip de govern (Junts per Sils i Fem+Sils) signi un acord amb els socialistes, Tots som Sils i els comuns per tal d'aprovar els pressupostos del 2020, que es porten a ple avui a dos quarts de vuit del vespre. En l'acord que han pactat, els signants –tots els grups menys Independents– prioritzen «que s'ha treballat i negociat per assolir aportacions impulsades per les formacions». En aquest sentit, destaquen que a l'octubre del 2020 entrarà en funcionament el sistema de recollida de residus porta a porta, així com la necessitat de reduir la despesa energètica de l'Ajuntament. Finalment, destaquen que s'impulsarà un cens de gent gran que viu sola per poder fer un pla d'atenció.