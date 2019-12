La diputada Laura López es reuneix amb la plataforma No a la MAT

La diputada dels comuns per Girona, Laura López, es va reunir ahir a Riudarenes amb els representants de No a la MAT. En un comunicat, la formació morada es compromet a demanar al Congrés dels Diputats la derogació definitiva del ramal de la MAT a les localitats de la Selva. La diputada dels comuns va expressar el seu suport als activistes mediambientals amb qui s'ha compromès a «reactivar les accions conjuntes amb altres forces polítiques per frenar la construcció d'aquest ramal» i va afegir que «cal un nou model energètic».