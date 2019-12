El grup holandès instal·lat a Massanes espera iniciar la producció al novembre

La multinacional holandesa Huijbregts Groep començarà a engegar motors a Massanes el novembre de 2020. Així ho va confirmar el directiu de l'empresa, Frans Huijbregts, en una visita d'obres. Els holandesos, que es dediquen a barrejar ingredients en pols per preparar receptes de grans empreses de la indústria agroalimentària, treballen amb un espectacular sistema de producció que requereix unes instal·lacions de 15 metres d'alçada i que va requerir el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme. Segons detalla un dels seus treballadors «hi ha un trosset de Huijbregts en tots els grans productes de l'alimentació, des de famoses salses de mostassa fins a pizzes semicongelades», en definitiva, noms de primer nivell del sector. De fet, les dades gairebé parlen per si mateixes, l'empresa exporta a 65 països de cinc continents, pels quals arriba a fer fins a 14.000 receptes per les quals barreja 2.300 ingredients diferents. Una cartera de clients que tan sols a Europa suma 430 empreses. La mateixa empresa assegura en el seu portal web que el 80% dels aliments processats a Holanda contenen productes barrejats a Huijbregts.



L'expansió a Massanes

Huijbregts Groep té un ambiciós pla que preveu incorporar un centenar de treballadors en els propers tres anys a la fàbrica de Massanes, la primera que construeixen fora d'Holanda i per la qual han invertit 20 milions d'euros. L'objectiu de l'empresa és que el nou centre de producció serveixi com a nucli per expandir-se al mercat ibèric, francès i del nord d'Àfrica. El novembre de 2020, però, començaran amb 25 treballadors, que la mateixa empresa formarà: «Al principi hi haurà una part de treballadors que portarem d'Holanda però la gran majoria serà de Catalunya. Però estem oberts a tenir en dos o tres anys uns 100 treballadors aquí», explica Huijbregts.

El directiu té confiança cega en la seva empresa, de la que assegura que «un cop comença la producció, creix molt ràpid». Per aquest motiu ha adquirit vàries parcel·les al mateix polígon industrial, amb una superfície total de 44.000 metres quadrats de terreny. Tot i els retards que han patit les obres, principalment pels problemes pel condicionament del polígon, el directiu es mostra satisfet de la decisió presa el 2014: «No ens agrada estar en una gran ciutat, i penso que estem en lloc ideal, a 200 metres de l'autopista i entre Girona i Barcelona». L'empresari reconeix que sabien dels problemes que hi podria haver al polígon, especialment amb la instal·lació de la subestació elèctrica, però afirmen estar satisfets de la decisió i vigilen atentament la progressió de la construcció, prevista inicialment per inicis del 2020, «vam trigar molt per obtenir la llicència per començar a construir... Això va ser molt llarg. Hi va haver diversos problemes amb la planta, un fet, que d'altra banda ja coneixíem quan vam adquirir els terrenys». Conscient d'això, el directiu visita Massanes un cop al mes per veure l'evolució de les obres, que d'altra banda segueix atentament també des d'Holanda amb unes càmeres que ha instal·lat al polígon.

Huijbregts és conscient que no es pot permetre més retards «si tenim el personal llest però la planta no està acabada, perdrem molts diners i per aquest motiu estem ara mateix tant a sobre de la construcció», conclou. Finalment, l'alcalde del municipi, Joan Pou, valora positivament la incorporació de la multinacional holandesa: «Estem contents perquè milloraran l'economia del poble i aportaran llocs de feina».