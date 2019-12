L'oposició de Blanes tomba l'aprovació del pressupost de 2020

L'Ajuntament de Blanes va celebrar ahir una sessió ordinària de ple que es va avançar una setmana per decret d'alcaldia per no coincidir amb les festes de Nadal. Entre els punts més importants de l'ordre del dia, l'oposició va tombar l'avantprojecte de pressupostos del 2020. L'equip de govern -format per cinc regidors d'ERC i cinc dels comuns- no va aconseguir el recolzament ni dels cinc regidors socialistes ni dels tres regidors de Ciutadans (Cs) o els tres de Junts per Blanes (JxCat).

Segons l'Ajuntament, enguany les xifres ascendien a 52,89 milions d'euros, gairebé 4 milions més que l'any anterior. El portaveu de JxCat, Joel Comas, va manifestar l'oposició del seu grup als pressupostos assegurant que, «començant pel capítol d'ingressos, no estem d'acord amb com es van aprovar les ordenances fiscals ni amb l'increment de l'IBI» i va afegir que «el no és rotund». La formació taronja i els socialistes també van mostrar la seva disconformitat, tot i que els socialistes van estar negociant fins als instants abans de l'inici del ple.



Setena pròrroga al transport

Entre els altres punts destacats del dia, el ple va aprovar una nova pròrroga del contracte de prestació del servei de transport urbà. Els grups de l'oposició van mostrar el seu desacord amb aquest punt, tot i que el van aprovar, ja que, en paraules del regidor de Ciutadans Sergio Atalaya, «si no s'aprova, ens quedem sense transport». El contracte es va adjudicar l'any 1993 a Transports Pujol i Pujol per a un període de 20 anys. Des del 2013 s'ha anat prorrogant a l'espera de l'aprovació del pla de mobilitat. En el transcurs d'aquest temps, Transports Pujol i Pujol va ser adquirida fa uns dos anys pel grup Moventis, que va delegar el servei a Circuitos Ruri SL fins que no es convoqui un concurs públic. Finalment, es va aprovar el pla urbanístic per a l'ampliació de l'hospital comarcal.