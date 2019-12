L'oposició de l'Ajuntament de Vidreres presenta una moció per convocar un ple extraordinari

Els grups municipals del Partit Socialista (PSC) i Esquerra Republicana (ERC) de Vidreres han presentat una moció per convocar un ple extraordinari. Ambdues formacions critiquen que la darrera convocatòria de ple va ser extraordinària i es va fer fa gairebé dos mesos, el 5 de novembre, per aprovar les ordenances fiscals -unes ordenances que els veïns han intentat impugnar amb una recollida de signatures i amb diverses manifestacions.

Segons manifesten els republicans i els socialistes en la moció, reclamen una sessió extraordinària per tal de «deixar sense efecte» les ordenances fiscals que es van aprovar en referència a l'augment de l'impost de béns immobles (IBI), la pujada de la taxa de serveis administratius i l'increment de l'impost per la gestió de residus municipals. Tanmateix, reclamen que s'iniciï un procés participatiu per debatre amb la població del municipi les ordenances fiscals abans d'aprovar-les. Finalment, critiquen que no s'hagi permès el debat a l'hora d'aprovar les taxes.

Tot i que ambdues formacions sumen suficients regidors per convocar un ple amb un total de 5 sobre 13 –la normativa diu que han de ser la quarta part del total– l'equip de govern de Junts per Catalunya té majoria absoluta.