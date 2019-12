Maçanet duplica el pressupost d'indemnitzacions als regidors

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva va aprovar dimecres els pressupostos de 2020. El ple municipal va donar llum verda a unes xifres que representen 7.675.820 euros gràcies a la majoria absoluta de l'equip de govern, format per Som Maçanet-Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i el Partit Socialista (PSC), que junts sumen 10 regidors. L'equip de govern, encapçalat per Natàlia Figueras (JxCat), gairebé ha duplicat el pressupost previst per a indemnitzacions als membres polítics. Aquesta partida ha passat de 94.450 euros a 160.000. Segons va detallar Figueras, aquesta partida ha augmentat degut «que el nombre de regidors dels quals depèn aquesta partida també s'ha incrementat». A banda d'això, també han incorporat un càrrec de confiança recentment. Es tracta d'un assessor que té una dedicació setmanal de 30 hores.

L'alcaldessa va fer una valoració positiva de les xifres del 2020: «Estem satisfets perquè fa mesos que hi treballem i el 2019 anàvem amb pressupostos prorrogats des del 2018». Entre les inversions més destacades Figueras va recordar que en matèria d'habitatge hi ha una partida destinada a fer un estudi i tenir un inventari del nombre d'habitatges buits i ocupats que hi ha al municipi.

Per la seva banda, Josep Maria Ciurana, portaveu d'Acord per Maçanet (AM), va criticar la «manca d'inversions» dels pressupostos aprovats: «L'alcaldessa s'ha apujat el sou, han contractat un càrrec de confiança i només fan que encàrrecs i estudis a empreses», va criticar. L'edil va insistir que estan estudiant si presentar al·legacions als pressupostos, tot i que «no hi veig gaire el sentit perquè 10 a 3 no servirà per a res», va dir en al·lusió al nombre de regidors que formen part de l'acord tripartit de govern. Finalment, Ciurana va insistir que hi ha «molta feina per fer que no queda reflectida en els pressupostos aprovats»: «No han tingut en compte ni els terrenys de la nova escola».