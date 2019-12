Santa Coloma desestima les al·legacions i aprova les ordenances fiscals

L'Ajuntament de Santa Coloma va celebrar ahir un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals. El tripartit de govern –format per JxCat, ERC i IdS– en va tenir prou amb una hora per desestimar les al·legacions presentades per la CUP i una iniciativa ciutadana que va recollir 900 signatures contra l'augment de taxes.

En un ple convocat d'urgència dijous a la tarda i que es va celebrar amb l'absència de diversos regidors, l'equip de govern va justificar que les ordenances s'havien d'aprovar «abans del 31 de desembre». L'alcaldessa, Susagna Riera, va insistir que «per poder ser aplicables l'1 de gener l'últim dia que es podia fer aquest ple era divendres». Des del govern van desestimar les al·legacions presentades en contra de les ordenances argumentant que les modificacions presentades «volen vetllar pel sosteniment dels béns públics». «Si no s'aproven, no es podran sostenir les despeses de l'Ajuntament», va justificar l'alcaldessa.



Crítiques de la CUP

La portaveu de la CUP, Sylvia Barragán, va manifestar la seva oposició ferma contra l'aprovació de les ordenances «sense tenir en compte ni tan sols debatre les al·legacions presentades»: «Ens fa vergonya que l'al·legació de la senyora Fiona Puigdemont, amb 900 signatures, la descarteu sense cap mena de discussió. Esteu cobrant tots més de 2.000 euros mensuals i sense comptar el sou de l'alcaldessa, que cobra més de 40.000 euros [anuals] i ni tan sols heu tingut la decència de respondre les al·legacions de les 900 persones de Santa Coloma». La cupaire també va criticar que es convoqués el ple a última hora i «gairebé sense temps per estudiar la negació de les al·legacions»: «Es podria haver fet perfectament la setmana que ve o al gener», va insistir.

D'altra banda, la portaveu socialista, Beatriz Ventura, va votar a favor de l'aprovació de les ordenances assegurant que «és necessari per al sosteniment del municipi». Des de l'equip de govern, la republicana Carme Dilmé va respondre a la CUP criticant que «és molt fàcil estar a l'oposició i dir les coses sense fonaments o sense veure què passa al voltant».