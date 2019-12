Blanes dona llum verd a la construcció d'un Decathlon al municipi

L'Ajuntament de Blanes ha concedit aquesta setmana la llicència d'obres per a la construcció d'un centre comercial Decathlon d'uns 3.000 metres quadrats a l'est del municipi. En concret, la nova botiga esportiva se situarà a l'avinguda del Parlament i des del consistori es mostren «orgullosos» que la marca especialitzada en articles esportius hagi apostat per la capital de la selva marítima. Tot plegat ha tirat endavant després d'una dècada des que la firma va mostrar el seu interès. Al febrer, l'Ajuntament va desencallar un requeriment urbanístic que ara permetrà la instal·lació de la botiga.