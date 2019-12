erc qüestiona el contracte prorrogat del SAD de 600.000 euros

? El regidor republicà Jordi Orobitg va qüestionar durant el darrer ple, celebrat aquesta setmana, el contracte de l'Ajuntament amb el Servei d'Atenció a Domiciliària (SAD). Segons el republicà, aquest contracte es va adjudicar l'any 2009 i va obtenir una pròrroga de dos anys que va finalitzar l'any 2011. Des d'aleshores l'Ajuntament renova anualment una pròrroga forçosa però no ha presentat cap licitació per al servei. Aquesta partida s'ha vist incrementada en 305.000 euros, i de cara al 2020 passa a ser de 600.000. «Hem demanat explicacions perquè pensem que tot i que el pressupost anterior era de 300.000, el cost era superior; a banda que els preus que oferten són molt inferiors als que percep l'empresa», argumenta el regidor. Fonts de l'Ajuntament reconeixen que és cert que no s'ha fet cap licitació i expliquen que la pròrroga es renovarà, un cop més, al gener d'aquest any, descartant fins almenys el 2021 cap nova licitació.