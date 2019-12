Caldes celebra un ple extraordinari per una moció de suport a Junqueras

L'Ajuntament de Caldes de Malavella va celebrar ahir a les set del vespre, a les portes de Nadal, un ple extraordinari amb un únic punt en l'ordre del dia: «Una moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques». El ple, que va ser anunciat amb una convocatòria urgent, va rebre el suport del portaveu d'Esquerra Republicana de Riudellots, que va usar les xarxes socials per avançar que el seu grup municipal també vol fer una moció similar. Els regidors no van percebre retribució per assistència al ple d'ahir.