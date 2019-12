La Generalitat licita les obres de la variant d'Anglès per 21 milions d'euros

La Generalitat va publicar ahir la licitació de les esperades obres de la variant d'Anglès. El projecte enllaçarà la C-63 –a l'altura del cementiri– amb l'N-141e amb un tram d'una longitud que no arriba als dos quilòmetres, concretament és de 1.670 metres. Els treballs, que s'havien anunciat el maig del 2018, finalment s'han licitat per 21.007.256,90 euros (sense IVA) i tenen una durada prevista de dos anys. La licitació finalitza el pròxim 20 de gener i l'obertura de pliques es farà el 25 de febrer. Les obres també preveuen aixecar dues rotondes des d'on es donarà accés a la nova carretera, que permetrà circular a 80 quilòmetres per hora.

L'alcaldessa del municipi, Àstrid Desset, va valorar satisfactòriament la notícia: «L'obra era molt esperada i la valorem molt positivament. Fins ara els camions creuaven pel mig del poble i malmetien les voreres i no era del tot segur». Segons l'alcaldessa, els treballs no afectaran el trànsit del municipi perquè «no ens tallen cap carretera, sinó que fan un tram nou que enllaça el cementiri i potser en aquest tram hi ha una mica d'afectació». La dirigent va afegir que «fins i tot milloraran l'accés al cementiri».

Pel que fa al retard en la licitació, l'alcaldessa va assegurar que «la voluntat era licitar el 2019 i finalment serà gairebé 2020 però ens han mantingut informats i han complert la seva paraula». Des de l'Ajuntament van compartir la notícia a les xarxes, assegurant que «suposa un pas gairebé definitiu per la construcció d'una obra llargament reivindicada».



El túnel de 500 metres

Dels gairebé dos quilòmetres de longitud de l'obra, el punt que encareix més el pressupost és el túnel de 500 metres de longitud. La construcció d'aquesta infraestructura, que no arriba a un quilòmetre, ascendeix a 15,9 milions d'euros. D'altra banda, segons es descriu en el projecte de l'obra, s'hauran de fer tasques de moviment de terres per valor d'1,1 milions, així com drenatges (1,7 milions) i obres de fàbrica (1,6 milions), entre d'altres. El director general d'Infraestructures del Departament de Territori de la Generalitat, Xavier Flores, va destacar que la complexitat de l'obra rau precisament en el túnel: «És l'obra més cara i més complexa de les obres d'enginyeria, quan fas una estructura com un pont té un cost, però estem parlant d'excavar en un massís».