Primera nit amb les noves mesures a la zona d'oci nocturn de Blanes

La cua per entrar a la discoteca. ajuntament de blanes

La nit de dissabte i la matinada de diumenge la discoteca Arena de Blanes va tornar a recuperar el seu horari habitual després que fa uns dies arribés a un acord amb l'Ajuntament. Fonts del consistori van apuntar que no es van registrar incidents en el primer cap de setmana en què la discoteca havia d'incorporar les noves mesures del conveni, que entre d'altres impliquen la incorporació d'un servei d'autocar gratuït, així com mesures específiques per als menors i vuit controladors cívics.