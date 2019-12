Un estudi fet a Tossa vol demostrar els beneficis de les activitats marítimes

Un estudi impulsat per la Càtedra d'Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona (UdG), i dirigit pel Doctor Josep Lloret a Tossa de Mar, pretén demostrar els beneficis de les activitats marítimes. Segons va informar l'Ajuntament del municipi, l'objectiu del treball –que es durà a terme en els pròxims tres anys– és demostrar els beneficis per la salut i el benestar que suposa realitzar activitats recreatives al mar o prop del mar de Tossa.

Des de la UdG van apuntar que la finalitat és generar coneixements que serveixin per millorar la conservació del medi marí i la gestió de les activitats turístiques al municipi per tal d'avançar cap a un turisme sostenible i saludable, en el marc de les estratègies europees sobre l'«Economia Blava» i la «Salut Blava».



Acord amb l'Ajuntament

Fonts del consistori van apuntar que la Universitat s'ha compromès a divulgar els resultats de l'estudi, un cop finalitzi, entre la població del municipi amb xerrades informatives i conferències. El regidor de Medi Ambient, Ramon Gascons, va explicar que «estem a l'expectativa de veure els resultats d'aquest estudi, ja que podria obrir noves possibilitats de mercat relacionades amb el turisme marítim en temporada baixa».

L'Ajuntament aportarà 16.000 euros per a l'any 2020 en un acord que tindrà una durada de tres anys. El consistori valora l'acord com una «aposta per un model turístic basat en la qualitat, la sostenibilitat ambiental i la salut donant suport a la recerca, la qual cosa contribuirà als objectius mediambientals i de benestar per als ciutadans marcats pel consistori».

El doctor Lloret, que dirigirà l'estudi, exerceix de biòleg marí i pesquer a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG i fa 20 anys que fa recerca en el marc dels recursos marins.