Riudellots estrena un sistema de videoactes per emetre els plens

L'Ajuntament de Riudellots ha estrenat un nou sistema de videoactes per retransmetre els plens. Segons va informar l'Ajuntament, el sistema permetrà l'enregistrament en vídeo de totes les sessions plenàries municipals amb signatura digital reconeguda, substituint la tradicional acta en format paper on es reflectirà el contingut íntegre de totes les intervencions fetes i dels acords presos. El sistema, que ha suposat una inversió de 21.162,07 euros, permet dividir el ple per parts, de manera que les persones interessades en un determinat punt s'hi podran dirigir directament per escoltar el debat del punt que cerqui, sense la necessitat d'haver d'escoltar-ho tot. El regidor de Bon Govern i Transparència, Xevi López, va explicar que la gesta respon a la voluntat de l'Ajuntament de seguir avançant en el procés d'implantació d'una administració «electrònica i transparent».